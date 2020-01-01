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Samsung Galaxy M21 против Oppo Realme 7i

Самсунг Галакси М21
Samsung Galaxy M21
VS
Оппо Реалми 7i
Oppo Realme 7i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (351 и 321 баллов)
Причины выбрать Oppo Realme 7i
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Galaxy M21
vs
Realme 7i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 82.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.3% -
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ~ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M21
618 нит
Realme 7i
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 164.1 мм
Ширина 75.1 мм 75.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 188 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21 +2%
84.2%
Realme 7i
82.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Оппо Реалми 7i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 662
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260 Gold) и 4 ядер по 2.0 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Adreno 610
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21 +9%
351
Realme 7i
321
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21
1358
Realme 7i +5%
1429
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21
183551
Realme 7i
182947

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 14.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Oppo Realme 7i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21
84.4 дБ
Realme 7i
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M21. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, коммуникации и звук.

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