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Samsung Galaxy M21 против Oppo Reno 4 Lite

Самсунг Галакси М21
Samsung Galaxy M21
VS
Оппо Рено 4 Лайт
Oppo Reno 4 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.43-дюймового Oppo Reno 4 Lite, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Reno 4 Lite
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 6.47% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 24 грамма меньше
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 398 и 349 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21
vs
Reno 4 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 90.67%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.3% -
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M21 +2%
622 нит
Reno 4 Lite
610 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 160.1 мм
Ширина 75.1 мм 73.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.48 мм
Вес 188 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21
84.2%
Reno 4 Lite +8%
90.67%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Оппо Рено 4 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GM9446
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21
349
Reno 4 Lite +14%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21
1349
Reno 4 Lite +11%
1504
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21
182887
Reno 4 Lite +17%
214725

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 14.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 0:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Oppo Reno 4 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung GM1ST (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21
84.2 дБ
Reno 4 Lite
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Пленка на экране
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Oppo Reno 4 Lite, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy M21.

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