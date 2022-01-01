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Samsung Galaxy M21 против Galaxy A03

Самсунг Галакси М21
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (615 против 401 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 81.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.3% -
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M21 +53%
615 нит
Galaxy A03
401 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 164.2 мм
Ширина 75.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21 +3%
84.2%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Unisoc T606
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G57 MP1
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21 +44%
348
Galaxy A03
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21 +49%
1353
Galaxy A03
910
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M21 +13%
204032
Galaxy A03
180041
CPU 58081 59385
GPU 41393 26274
Memory 42291 34858
UX 61318 59038
Total score 204032 180041
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M21 +102%
816
Galaxy A03
403
Stability 73% -
Graphics test 4 FPS 2 FPS
Graphics score 816 403
PCMark 3.0 score - 6672
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Core One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 14.5 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21
83.8 дБ
Galaxy A03
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M21 более удачной покупкой.

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