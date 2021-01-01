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Samsung Galaxy M21 против Galaxy A10

Самсунг Галакси М21
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • Комплектуется на 2600 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3400 мАч
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (604 против 422 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 81.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.3% 90%
ШИМ (PWM) 215 Гц 77 Гц
Время отклика 9 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy M21 +43%
604 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 155.6 мм
Ширина 75.1 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 188 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21 +3%
84.2%
Galaxy A10
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21 +45%
344
Galaxy A10
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21 +57%
1331
Galaxy A10
848
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M21 +28%
107992
Galaxy A10
84093
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21 +65%
176270
Galaxy A10
106933
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 Core One UI 2.0
Размер системы из коробки 14.5 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21
83.8 дБ
Galaxy A10 +3%
86.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M21 более удачной покупкой.

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