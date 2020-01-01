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Samsung Galaxy M21 против M01 Core

Самсунг Галакси М21
Samsung Galaxy M21
VS
Самсунг Галакси М01 Core
Samsung Galaxy M01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy M01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3000 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (636 против 437 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Samsung Galaxy M01 Core
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
  • Весит на 38 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M21 и Samsung Galaxy M01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 74.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M21 +46%
636 нит
Galaxy M01 Core
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 141.7 мм
Ширина 75.1 мм 67.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 188 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21 +13%
84.2%
Galaxy M01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Самсунг Галакси М01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2300 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 28 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 PowerVR GE8100
GPU-ядер 3 1
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.1 Android Go
Размер системы из коробки 14.5 ГБ 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Samsung Galaxy M01 Core
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M21 более удачной покупкой.

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