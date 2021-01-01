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Samsung Galaxy M21s против Huawei P Smart 2021

Самсунг Галакси М21s
VS
Хуавей П Смарт 2021
Samsung Galaxy M21s
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2020 года Samsung Galaxy M21s с экраном 6.4" и чипом Exynos 9611, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9611
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21s
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
Время отклика - 30.8 мс
Контрастность - 1034:1
Максимальная яркость
Galaxy M21s
416 нит
P Smart 2021 +6%
439 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 165.7 мм
Ширина 75.1 мм 76.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.3 мм
Вес 191 грамм 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21s и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9611 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M21s
н/д
P Smart 2021
133225
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21s +8%
180080
P Smart 2021
167029
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M21s
н/д
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M21s
н/д
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M21s
н/д
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21s vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21s
н/д
P Smart 2021
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M21s более удачной покупкой.

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