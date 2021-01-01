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Samsung Galaxy M21s против Oppo Realme 7

Самсунг Галакси М21s
Samsung Galaxy M21s
VS
Оппо Реалми 7
Oppo Realme 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2020 года Samsung Galaxy M21s с экраном 6.4" и чипом Exynos 9611, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9611
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (536 против 426 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21s
vs
Realme 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 83.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Galaxy M21s
426 нит
Realme 7 +26%
536 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 162.3 мм
Ширина 75.1 мм 75.4 мм
Толщина 8.9 мм 9.4 мм
Вес 191 грамм 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21s +1%
84%
Realme 7
83.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21s и Оппо Реалми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9611 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
536
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
1680
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
298365

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
18:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21s vs Oppo Realme 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21s
н/д
Realme 7
82.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy M21s, а если производительность – то Oppo Realme 7.

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