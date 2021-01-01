Samsung Galaxy M22 против Oppo Realme 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Samsung Galaxy M22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 6
- Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 48% выше плотность пикселей (405 vs 274 PPI)
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 92% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 542 и 283 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|84.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|25.4 мс
|Контрастность
|-
|991:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|162.1 мм
|Ширина
|74 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|186 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|MediaTek Helio G90T
|Макс. частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G76 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~184 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
283
Realme 6 +92%
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Realme 6 +38%
1704
AnTuTu Benchmark 9
202017
Realme 6 +56%
315243
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|24.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 50 минут)
|Да (100% за 55 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|0:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:04 ч.
Время просмотра видео
14:00 ч.
Время разговора (3G)
37:24 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.62 Вт/кг
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.24 Вт/кг
|0.57 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy M22, а если производительность – то Oppo Realme 6.
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