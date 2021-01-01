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Samsung Galaxy M22 против Oppo Realme XT

Самсунг Галакси М22
VS
Оппо Реалми ХТ
Samsung Galaxy M22
Oppo Realme XT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Samsung Galaxy M22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (608 против 456 нит)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 47% выше плотность пикселей (402 vs 274 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 712
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 405 и 293 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M22
vs
Realme XT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.9%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 4.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M22 +33%
608 нит
Realme XT
456 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 158.7 мм
Ширина 74 мм 75.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.6 мм
Вес 186 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M22
83.6%
Realme XT +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М22 и Оппо Реалми ХТ в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 712
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 616
Частота GPU 950 МГц 550 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~310 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M22
293
Realme XT +38%
405
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M22
1242
Realme XT +21%
1501
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M22
н/д
Realme XT
267384
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI Core 3.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M22
н/д
Realme XT
13:03 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M22
н/д
Realme XT
16:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M22
н/д
Realme XT
30:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M22 vs Oppo Realme XT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M22
н/д
Realme XT
88 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy M22, а если производительность и коммуникации – то Oppo Realme XT.

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