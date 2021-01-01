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Samsung Galaxy M22 против Oppo Reno 6 Z

Самсунг Галакси М22
VS
Оппо Рено 6 Z
Samsung Galaxy M22
Oppo Reno 6 Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Samsung Galaxy M22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6 Z, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4310 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Reno 6 Z
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 80% выше максимальная яркость экрана (795 против 442 нит)
  • На 50% выше плотность пикселей (411 vs 274 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 589 и 283 баллов
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M22
vs
Reno 6 Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy M22
442 нит
Reno 6 Z +80%
795 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 160.2 мм
Ширина 74 мм 73.4 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M22
83.6%
Reno 6 Z +1%
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М22 и Оппо Рено 6 Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC3
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M22
283
Reno 6 Z +108%
589
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M22
1232
Reno 6 Z +41%
1738
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M22
202017
Reno 6 Z +71%
344811
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 24.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (60% за 50 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M22 vs Oppo Reno 6 Z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.62 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 6 Z более удачной покупкой.

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