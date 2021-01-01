Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Samsung Galaxy M22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6 Z, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.