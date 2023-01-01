Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.