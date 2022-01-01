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Samsung Galaxy M23 против A22 5G

Самсунг Галакси М23
VS
Самсунг Галакси А22 5G
Samsung Galaxy M23
Samsung Galaxy A22 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A22 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M23
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (525 против 375 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 639 и 558 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M23
vs
Galaxy A22 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 525 нит 380 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 95.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 147 Гц
Время отклика 29 мс 28 мс
Контрастность 1378:1 1596:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M23 +40%
525 нит
Galaxy A22 5G
375 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 167.2 мм
Ширина 77 мм 76.4 мм
Толщина 8.4 мм 9 мм
Вес 198 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий Серый, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М23 и Самсунг Галакси А22 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 825 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M23 +15%
639
Galaxy A22 5G
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M23 +6%
1813
Galaxy A22 5G
1703
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M23 +15%
383675
Galaxy A22 5G
332995
CPU 123227 102152
GPU 94750 83516
Memory 66558 51995
UX 102312 98047
Total score 383675 332995
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 98%
Graphics test 6 FPS 6 FPS
Graphics score 1101 1099
PCMark 3.0 score 9089 7130
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 15 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:41 ч.
Просмотр видео - 14:22 ч.
Игры - 05:46 ч.
Режим ожидания - 126 ч.
Общая автономность
Galaxy M23
н/д
Galaxy A22 5G
37:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M23 vs Samsung Galaxy A22 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A22 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M23 +7%
89.3 дБ
Galaxy A22 5G
83.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 15 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M23. У него лучшие дисплей, производительность, камера и корпус.

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