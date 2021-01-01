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Samsung Galaxy M30 против LG K40

Самсунг Галакси М30
VS
Лджи К40
Samsung Galaxy M30
LG K40

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2019 года Samsung Galaxy M30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 40% выше плотность пикселей (394 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (639 против 462 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.64% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2166 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать LG K40
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek MT6762 Helio P22
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M30
vs
LG K40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 76.46%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.2%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 35 мс
Контрастность - 1484:1
Максимальная яркость
Galaxy M30 +38%
639 нит
LG K40
462 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 153 мм
Ширина 75.1 мм 71.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 174 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30 +15%
88.1%
LG K40
76.46%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30 и Лджи К40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Mediatek MT6762 Helio P22
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2166 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy M30 +222%
1309
LG K40
407
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy M30 +123%
4161
LG K40
1868
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M30 +40%
107352
LG K40
76723
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30
н/д
LG K40
87864
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 LG UX 7
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30
15:02 ч.
LG K40
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M30
18:44 ч.
LG K40
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M30
32:16 ч.
LG K40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30 vs LG K40
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M30
70.4 дБ
LG K40 +16%
81.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M30 более удачной покупкой.

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