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Samsung Galaxy M30 против Nokia 1.3

Самсунг Галакси М30
VS
Нокиа 1.3
Samsung Galaxy M30
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2019 года Samsung Galaxy M30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (639 против 403 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.5% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2166 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M30
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 77.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.5 мс
Контрастность - 1382:1
Максимальная яркость
Galaxy M30 +59%
639 нит
Nokia 1.3
403 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 147.3 мм
Ширина 75.1 мм 71.2 мм
Толщина 8.5 мм 9.4 мм
Вес 174 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30 +14%
88.1%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm 215
Макс. частота 1800 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-G71 MP2 -
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~65 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2166 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy M30 +118%
1309
Nokia 1.3
600
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy M30 +169%
4161
Nokia 1.3
1547
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M30
107352
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30
н/д
Nokia 1.3
50575
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30
15:02 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M30
18:44 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M30
32:16 ч.
Nokia 1.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M30
70.4 дБ
Nokia 1.3 +12%
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M30 более удачной покупкой.

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