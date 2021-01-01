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Samsung Galaxy M30 против Galaxy A12

Самсунг Галакси М30
Samsung Galaxy M30
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2019 года Samsung Galaxy M30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • На 49% выше плотность пикселей (394 vs 264 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (633 против 448 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2166 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 31 грамм меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M30
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 81.6%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy M30 +41%
633 нит
Galaxy A12
448 нит

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 164 мм
Ширина 75.1 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 174 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30 +8%
88.1%
Galaxy A12
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2166 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30
н/д
Galaxy A12
91632

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.5
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут) Да
Время полной зарядки 2:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30
15:02 ч.
Galaxy A12
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M30
18:44 ч.
Galaxy A12
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M30
32:16 ч.
Galaxy A12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M30
69.4 дБ
Galaxy A12
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M30. У него лучшие дисплей и производительность.

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