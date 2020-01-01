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Samsung Galaxy M30 против M01 Core

Самсунг Галакси М30
Samsung Galaxy M30
VS
Самсунг Галакси М01 Core
Samsung Galaxy M01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2019 года Samsung Galaxy M30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy M01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (651 против 437 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2166 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy M01 Core
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M30 и Samsung Galaxy M01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 74.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M30 +49%
651 нит
Galaxy M01 Core
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 141.7 мм
Ширина 75.1 мм 67.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 174 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30 +18%
88.1%
Galaxy M01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30 и Самсунг Галакси М01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek MT6739
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8100
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2166 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy M30 +104%
1352
Galaxy M01 Core
663
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy M30 +130%
4194
Galaxy M01 Core
1820
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M30 +142%
109313
Galaxy M01 Core
45188

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Android Go
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30
15:02 ч.
Galaxy M01 Core
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M30
18:44 ч.
Galaxy M01 Core
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M30
32:16 ч.
Galaxy M01 Core
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30 vs Samsung Galaxy M01 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 5 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 10 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M30
66.6 дБ
Galaxy M01 Core
н/д
Музыка
Galaxy M30
66.8 дБ
Galaxy M01 Core
н/д
Звонок
Galaxy M30
71 дБ
Galaxy M01 Core
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M30 более удачной покупкой.

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