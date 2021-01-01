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Samsung Galaxy M30s против Apple iPhone 11

Самсунг Галакси М30s
VS
Эпл Айфон 11
Samsung Galaxy M30s
Apple iPhone 11

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
  • Комплектуется на 2890 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3110 мАч
  • На 38% лучшая автономность (130 vs 94 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M30s
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% 99.8%
ШИМ (PWM) 118 Гц Не обнаружено
Время отклика 6 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Максимальная яркость
Galaxy M30s
638 нит
iPhone 11 +1%
644 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 150.9 мм
Ширина 75.1 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 188 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30s +7%
84.2%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30s и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~259 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M30s
325
iPhone 11 +303%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M30s
1201
iPhone 11 +185%
3425
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M30s
107435
iPhone 11 +321%
452283
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30s
173268
iPhone 11 +203%
524428
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI 3.0 -
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30s +5%
16:13 ч.
iPhone 11
15:29 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M30s +16%
21:32 ч.
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M30s +102%
35:29 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30s vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M30s
82.8 дБ
iPhone 11 +1%
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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