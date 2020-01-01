Samsung Galaxy M30s против Oppo Realme XT
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
- На 30% лучшая автономность (130 vs 100 часов)
- На 44% выше максимальная яркость экрана (643 против 447 нит)
Причины выбрать Oppo Realme XT
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- Стабилизация изображения
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (404 и 330 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M30s и Oppo Realme XT
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|158.7 мм
|Ширина
|75.1 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.6 мм
|Вес
|188 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Qualcomm Snapdragon 712
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G72 MP3
|Adreno 616
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
330
Realme XT +22%
404
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Realme XT +22%
1501
AnTuTu Benchmark 8
172557
Realme XT +28%
220772
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#261 и #186)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:28 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30s +24%
16:13 ч.
13:03 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M30s +31%
21:32 ч.
16:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M30s +16%
35:29 ч.
30:53 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#8 и #69)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
89 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.47 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Oppo Realme XT, а если программное обеспечение, батарея и звук – то Samsung Galaxy M30s.
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