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Samsung Galaxy M30s против Galaxy A30s

Самсунг Галакси М30s
Samsung Galaxy M30s
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 268 PPI)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (643 против 427 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M30s и Samsung Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M30s +51%
643 нит
Galaxy A30s
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 158.5 мм
Ширина 75.1 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 188 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30s
84.2%
Galaxy A30s +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30s и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
GPU-ядер 3 2
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M30s +25%
330
Galaxy A30s
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M30s +26%
1232
Galaxy A30s
975
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30s +39%
172557
Galaxy A30s
124029

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 One UI 2.0
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30s
16:13 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M30s
21:32 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M30s
35:29 ч.
Galaxy A30s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30s vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M30s более удачной покупкой.

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