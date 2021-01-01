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Samsung Galaxy M30s против Galaxy A32

Самсунг Галакси М30s
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Samsung Galaxy M30s
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 9% лучшая автономность (130 vs 119 часов)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (799 против 634 нит)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M30s
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 118 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M30s
634 нит
Galaxy A32 +26%
799 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 158.9 мм
Ширина 75.1 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 188 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30s
84.2%
Galaxy A32
84.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30s и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G52 MP2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M30s
324
Galaxy A32 +7%
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M30s
1203
Galaxy A32 +6%
1274
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M30s
107515
Galaxy A32
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30s
172683
Galaxy A32 +7%
184822
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 3.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30s
16:13 ч.
Galaxy A32
16:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M30s +22%
21:32 ч.
Galaxy A32
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M30s +6%
35:29 ч.
Galaxy A32
33:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30s vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5380 x 3620
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M30s
82.8 дБ
Galaxy A32
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A32, а если производительность и автономность – то Samsung Galaxy M30s.

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