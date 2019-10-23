Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M30s vs Galaxy A50 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M30s против Galaxy A50

Самсунг Галакси М30s
Samsung Galaxy M30s
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • На 33% лучшая автономность (130 vs 98 часов)
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (643 против 557 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M30s и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M30s +15%
643 нит
Galaxy A50
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 158.5 мм
Ширина 75.1 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 188 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M30s
84.2%
Galaxy A50 +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М30s и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M30s
330
Galaxy A50 +4%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M30s +1%
1232
Galaxy A50
1223
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M30s
172557
Galaxy A50 +2%
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 One UI 2.0
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M30s +33%
16:13 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M30s +38%
21:32 ч.
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M30s +45%
35:29 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M30s vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 6024 x 4024
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M30s
н/д
Galaxy A50
69 дБ
Музыка
Galaxy M30s
н/д
Galaxy A50
72.3 дБ
Звонок
Galaxy M30s
н/д
Galaxy A50
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M30s. У него лучшие дисплей и батарея.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
10 (71.4%)
4 (28.6%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
ДСЛ 23 октября 2019 08:14
По всем характеристикам лучше М 30S. Везде рекламируют, что сканер отпечатка пальца в экране - это супер, а на практике сканер на тыльной стороне более удобен и срабатывает он моментально и с первого раза.
+42 Ответить
Никита 29 октября 2019 16:06
Вот ты прав, но он не лучше, а они одинаковы, а 50 суть по лучше в некоторых деталях, но блин почему в бенчмарках так разнятся показатели, бред. Не правда ли?
+39 Ответить
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях