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Samsung Galaxy M31 против Apple iPhone 7

Самсунг Галакси М31
VS
Эпл Айфон 7
Samsung Galaxy M31
Apple iPhone 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 4040 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 1960 мАч
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 18.4% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 715 и 324 баллов
  • Весит на 53 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 65.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142% 100%
ШИМ (PWM) 208 Гц Не обнаружено
Время отклика 8.5 мс 35.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1635:1
Максимальная яркость
Galaxy M31
607 нит
iPhone 7 +7%
647 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 138.3 мм
Ширина 75.1 мм 67.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.1 мм
Вес 191 грамм 138 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31 +28%
84%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Apple A10 Fusion
Макс. частота 2300 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GT7600
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31
324
iPhone 7 +121%
715
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31
1230
iPhone 7 +4%
1275
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31
169028
iPhone 7 +8%
182867

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 15 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
9:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
11:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
85
Качество видео
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
85
Итоговая оценка камеры
Galaxy M31
н/д
iPhone 7
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31
81.7 дБ
iPhone 7 +2%
83 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31 более удачной покупкой.

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