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Samsung Galaxy M31 против Huawei Honor 20 Pro

Самсунг Галакси М31
Samsung Galaxy M31
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (611 против 492 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (708 и 329 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M31 и Huawei Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 84.1%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M31 +24%
611 нит
Honor 20 Pro
492 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 154.6 мм
Ширина 75.1 мм 73.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 191 грамм 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 3 10
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31
329
Honor 20 Pro +115%
708
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31
1254
Honor 20 Pro +108%
2606
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31
174517
Honor 20 Pro +130%
401646

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 Magic 3.1
Размер системы из коробки 15 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
15:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
68.3 дБ
Музыка
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
73.3 дБ
Звонок
Galaxy M31
н/д
Honor 20 Pro
87.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 20 Pro, а если дисплей, батарея, камера и звук – то Samsung Galaxy M31.

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