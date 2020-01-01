Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.