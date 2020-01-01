Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M31 vs Honor View 30 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M31 против Huawei Honor View 30

Самсунг Галакси М31
Samsung Galaxy M31
VS
Хуавей Хонор View 30
Huawei Honor View 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (624 против 501 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor View 30
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 801 и 326 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 990
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31
vs
Honor View 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 84.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142% -
ШИМ (PWM) 208 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M31 +25%
624 нит
Honor View 30
501 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 162.7 мм
Ширина 75.1 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 191 грамм 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31
84%
Honor View 30 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Хуавей Хонор View 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2300 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali G76 MP16
GPU-ядер 3 16
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31
326
Honor View 30 +146%
801
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31
1253
Honor View 30 +145%
3076
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31
172368
Honor View 30 +169%
464447
Рейтинг AnTuTu (#280 и #59)

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5 Magic UI 3
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Huawei Honor View 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 109°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31
81.9 дБ
Honor View 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8 Pro или Galaxy M31
2. Galaxy A51 или Galaxy M31
3. Galaxy A31 или Galaxy M31
4. Redmi Note 8 или Galaxy M31
5. P40 Lite или Galaxy M31
6. Mi 10 Lite или Honor View 30
7. P30 Pro или Honor View 30
8. Mi 10 или Honor View 30
9. P40 Pro или Honor View 30
10. Honor View 20 или Honor View 30

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях