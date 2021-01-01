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Samsung Galaxy M31 против Huawei Nova 8 SE

Самсунг Галакси М31
VS
Хуавей Нова 8 SE
Samsung Galaxy M31
Huawei Nova 8 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.53-дюймового Huawei Nova 8 SE, который имеет процессор MediaTek Dimensity 720 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3800 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 8 SE
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 720 5G
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 571 и 328 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31
vs
Nova 8 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 85.4%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142% -
ШИМ (PWM) 208 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M31
627 нит
Nova 8 SE
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 161.1 мм
Ширина 75.1 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.5 мм
Вес 191 грамм 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31
84%
Nova 8 SE +2%
85.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Хуавей Нова 8 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31
328
Nova 8 SE +74%
571
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31
1256
Nova 8 SE +43%
1791
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31
175374
Nova 8 SE +73%
303124

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 0:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Huawei Nova 8 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31
81.7 дБ
Nova 8 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Nova 8 SE, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy M31.

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