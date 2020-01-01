Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.