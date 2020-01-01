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Samsung Galaxy M31 против Galaxy A40

Самсунг Галакси М31
Samsung Galaxy M31
VS
Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 2900 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3100 мАч
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (611 против 555 нит)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Весит на 51 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M31 и Samsung Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 85.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M31 +10%
611 нит
Galaxy A40
555 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 144.4 мм
Ширина 75.1 мм 69.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 191 грамм 140 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31
84%
Galaxy A40 +2%
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Mali-G71
GPU-ядер 3 2
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31 +24%
329
Galaxy A40
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31 +28%
1254
Galaxy A40
976
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31 +39%
174517
Galaxy A40
125102

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 One UI 2.0
Размер системы из коробки 15 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
10:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
66.8 дБ
Музыка
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
68.5 дБ
Звонок
Galaxy M31
н/д
Galaxy A40
74.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31 более удачной покупкой.

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