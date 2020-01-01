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Samsung Galaxy M31 против Galaxy M01

Самсунг Галакси М31
Samsung Galaxy M31
VS
Самсунг Галакси М01
Samsung Galaxy M01

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2020 года Samsung Galaxy M31 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy M01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M31 и Samsung Galaxy M01

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 77.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M31
611 нит
Galaxy M01
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 147.5 мм
Ширина 75.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.8 мм
Вес 191 грамм 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31 +8%
84%
Galaxy M01
77.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31 и Самсунг Галакси М01 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3 Adreno 505
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31 +82%
329
Galaxy M01
181
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31 +50%
1254
Galaxy M01
837
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31 +79%
174517
Galaxy M01
97534

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.1 One UI 2.0
Размер системы из коробки 15 ГБ 10.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 3:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31 vs Samsung Galaxy M01
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/5"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31 более удачной покупкой.

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