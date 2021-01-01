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Samsung Galaxy M31s против Huawei P Smart 2021

Самсунг Галакси М31s
VS
Хуавей П Смарт 2021
Samsung Galaxy M31s
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июля 2020 года Samsung Galaxy M31s с экраном 6.46" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (591 против 439 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31s
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.46 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.4%
ШИМ (PWM) 125 Гц -
Время отклика 9 мс 30.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1034:1
Максимальная яркость
Galaxy M31s +35%
591 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 165.7 мм
Ширина 75.3 мм 76.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.3 мм
Вес 195 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31s и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31s +14%
340
P Smart 2021
297
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31s
1255
P Smart 2021 +5%
1316
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M31s
н/д
P Smart 2021
133225
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31s +17%
194728
P Smart 2021
167029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 21.6 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:38 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M31s
н/д
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M31s
н/д
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M31s
н/д
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31s vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31s
82.7 дБ
P Smart 2021 +10%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31s более удачной покупкой.

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