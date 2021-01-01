Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M31s vs F19 Pro Plus 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M31s против Oppo F19 Pro Plus 5G

Самсунг Галакси М31s
VS
Оппо F19 Pro Plus
Samsung Galaxy M31s
Oppo F19 Pro Plus 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июля 2020 года Samsung Galaxy M31s с экраном 6.46" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro Plus 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
  • Комплектуется на 1690 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4310 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo F19 Pro Plus 5G
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (801 против 610 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 616 и 346 баллов
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31s
vs
F19 Pro Plus 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.46 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 125 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M31s
610 нит
F19 Pro Plus 5G +31%
801 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 160.1 мм
Ширина 75.3 мм 73.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31s
84.6%
F19 Pro Plus 5G +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31s и Оппо F19 Pro Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31s
1286
F19 Pro Plus 5G +50%
1932
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31s
197017
F19 Pro Plus 5G +58%
310992

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 21.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут) Да (100% за 48 минут)
Время полной зарядки 1:38 ч. 0:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31s vs Oppo F19 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31s
82.7 дБ
F19 Pro Plus 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo F19 Pro Plus 5G, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy M31s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M31s или Galaxy A51
2. Samsung Galaxy M31s или Galaxy A71
3. Samsung Galaxy M31s или Galaxy M21
4. Samsung Galaxy M31s или Galaxy M30s
5. Samsung Galaxy M31s или Oppo Realme 6 Pro
6. Oppo F19 Pro Plus 5G или OnePlus Nord
7. Oppo F19 Pro Plus 5G или Realme X7
8. Oppo F19 Pro Plus 5G или F19 Pro
9. Oppo F19 Pro Plus 5G или Xiaomi Mi 10i
10. Oppo F19 Pro Plus 5G или F17 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях