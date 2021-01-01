Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M31s vs Find X3 Lite – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M31s против Oppo Find X3 Lite

Самсунг Галакси М31s
VS
Оппо Find X3 Lite
Samsung Galaxy M31s
Oppo Find X3 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июля 2020 года Samsung Galaxy M31s с экраном 6.46" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.43-дюймового Oppo Find X3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X3 Lite
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 604 и 344 баллов
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31s
vs
Find X3 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.46 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 100%
ШИМ (PWM) 125 Гц 367 Гц
Время отклика 9 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M31s +4%
592 нит
Find X3 Lite
567 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 159.1 мм
Ширина 75.3 мм 73.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 195 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31s
84.6%
Find X3 Lite +1%
85.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31s и Оппо Find X3 Lite в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 620
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31s
344
Find X3 Lite +76%
604
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31s
1267
Find X3 Lite +41%
1790
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M31s
195021
Find X3 Lite +68%
328593
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 21.6 ГБ 18.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:38 ч. 0:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31s vs Oppo Find X3 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X3 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31s
82.7 дБ
Find X3 Lite +9%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Oppo Find X3 Lite, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy M31s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy M31s
2. Samsung Galaxy M31 или Samsung Galaxy M31s
3. Samsung Galaxy A41 или Samsung Galaxy M31s
4. Xiaomi Poco X2 или Samsung Galaxy M31s
5. Samsung Galaxy M40 или Samsung Galaxy M31s
6. Samsung Galaxy A72 или Oppo Find X3 Lite
7. OnePlus Nord 2 5G или Oppo Find X3 Lite
8. Oppo Find X3 Neo или Oppo Find X3 Lite
9. Oppo Find X2 или Oppo Find X3 Lite
10. Oppo Find X2 Lite или Oppo Find X3 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры