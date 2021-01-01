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Samsung Galaxy M31s против Galaxy M22

Самсунг Галакси М31s
VS
Самсунг Галакси М22
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июля 2020 года Samsung Galaxy M31s с экраном 6.46" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
  • На 48% выше плотность пикселей (405 vs 274 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 347 и 293 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M31s
vs
Galaxy M22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.46 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 125 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M31s
607 нит
Galaxy M22
608 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 159.9 мм
Ширина 75.3 мм 74 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 195 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M31s +1%
84.6%
Galaxy M22
83.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М31s и Самсунг Галакси М22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G52 MP2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M31s +18%
347
Galaxy M22
293
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M31s +4%
1290
Galaxy M22
1242
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M31s
229819
Galaxy M22
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 21.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут) Да
Время полной зарядки 1:38 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M31s vs Samsung Galaxy M22
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M31s
82.7 дБ
Galaxy M22
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Samsung Galaxy M31s, а если корпус – то Samsung Galaxy M22.

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