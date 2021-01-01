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Samsung Galaxy M32 5G против Huawei P40 Lite E

Самсунг Галакси М32 5G
VS
Хуавей П40 Лайт Е
Samsung Galaxy M32 5G
Huawei P40 Lite E

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2021 года Samsung Galaxy M32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 720 5G
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32 5G
vs
P40 Lite E

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 82.4%

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.8 мм
Ширина 76.1 мм 76.1 мм
Толщина 9.1 мм 8.1 мм
Вес 205 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32 5G
81.6%
P40 Lite E +1%
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 5G и Хуавей П40 Лайт Е в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32 5G +51%
490
P40 Lite E
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32 5G +23%
1622
P40 Lite E
1319
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M32 5G
н/д
P40 Lite E
138007
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32 5G
н/д
P40 Lite E
154731
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 9
Размер системы из коробки 22.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 5G vs Huawei P40 Lite E
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M32 5G более удачной покупкой.

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