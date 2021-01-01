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Samsung Galaxy M32 5G против Oppo Realme 5 Pro

Самсунг Галакси М32 5G
VS
Оппо Реалми 5 Про
Samsung Galaxy M32 5G
Oppo Realme 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2021 года Samsung Galaxy M32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.3-дюймового Oppo Realme 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32 5G
  • Комплектуется на 965 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4035 мАч
  • Смартфон на 2 года новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 720 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 490 и 332 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 5 Pro
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32 5G
vs
Realme 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83.9%
Максимальная яркость
Galaxy M32 5G
н/д
Realme 5 Pro
506 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 157 мм
Ширина 76.1 мм 74.2 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Мерцающий синий, Зеленый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32 5G
81.6%
Realme 5 Pro +3%
83.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 5G и Оппо Реалми 5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Qualcomm Snapdragon 712
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 616
Частота GPU 850 МГц 550 МГц
FLOPS - ~310 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32 5G +11%
1622
Realme 5 Pro
1458
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки 22.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4035 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M32 5G
н/д
Realme 5 Pro
16:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M32 5G
н/д
Realme 5 Pro
13:52 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M32 5G
н/д
Realme 5 Pro
26:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 5G vs Oppo Realme 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32 5G
н/д
Realme 5 Pro
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy M32 5G, а если камера – то Oppo Realme 5 Pro.

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