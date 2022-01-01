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Samsung Galaxy M32 5G против Galaxy M12

Самсунг Галакси М32 5G
VS
Самсунг Галакси М12
Samsung Galaxy M32 5G
Samsung Galaxy M12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2021 года Samsung Galaxy M32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32 5G
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 492 и 177 баллов
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32 5G
vs
Galaxy M12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.3%
Время отклика - 39 мс
Контрастность - 926:1
Максимальная яркость
Galaxy M32 5G +5%
449 нит
Galaxy M12
426 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164 мм
Ширина 76.1 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 9.7 мм
Вес 205 граммов 214 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 5G и Самсунг Галакси М12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G52 MP1
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32 5G +178%
492
Galaxy M12
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32 5G +58%
1637
Galaxy M12
1035
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M32 5G +105%
300286
Galaxy M12
146612
CPU - 44756
GPU - 24822
Memory - 36022
UX - 42192
Total score 300286 146612
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M32 5G +190%
1242
Galaxy M12
428
Stability - 98%
Graphics test 7 FPS 2 FPS
Graphics score 1242 428
PCMark 3.0 score 6858 6104
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 22.8 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (40% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:17 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 5G vs Samsung Galaxy M12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32 5G
н/д
Galaxy M12
77.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M32 5G более удачной покупкой.

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