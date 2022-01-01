Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2021 года Samsung Galaxy M32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.