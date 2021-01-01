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Samsung Galaxy M32 против Huawei Honor 10i

Самсунг Галакси М32
VS
Хуавей Хонор 10i
Samsung Galaxy M32
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • Комплектуется на 2600 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3400 мАч
  • На 113% выше максимальная яркость экрана (793 против 373 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.1%
Максимальная яркость
Galaxy M32 +113%
793 нит
Honor 10i
373 нит

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 154.8 мм
Ширина 74 мм 73.6 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 196 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32
83.5%
Honor 10i
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G51
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32 +6%
350
Honor 10i
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1265
Honor 10i +4%
1320
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M32
н/д
Honor 10i
131575
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32
н/д
Honor 10i
154284

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 9.1

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M32 более удачной покупкой.

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