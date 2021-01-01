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Samsung Galaxy M32 против Huawei Honor 20 Pro

Самсунг Галакси М32
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Samsung Galaxy M32
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (788 против 475 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 697 и 348 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 333 Гц
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Galaxy M32 +66%
788 нит
Honor 20 Pro
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 154.6 мм
Ширина 74 мм 73.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32
83.9%
Honor 20 Pro
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2000 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali G76 MP10
Частота GPU 950 МГц 720 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
348
Honor 20 Pro +100%
697
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1278
Honor 20 Pro +96%
2510
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
306932
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
418905

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 Magic 4.0
Размер системы из коробки 45.5 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
15:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32
н/д
Honor 20 Pro
84.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 20 Pro, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy M32.

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