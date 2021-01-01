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Samsung Galaxy M32 против Huawei P40 Lite

Самсунг Галакси М32
VS
Хуавей П40 Лайт
Samsung Galaxy M32
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (793 против 514 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 578 и 350 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.4 мс
Контрастность - 976:1
Максимальная яркость
Galaxy M32 +54%
793 нит
P40 Lite
514 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 159.2 мм
Ширина 74 мм 76.3 мм
Толщина 9 мм 8.7 мм
Вес 196 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32
83.5%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2000 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP6
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
350
P40 Lite +65%
578
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1265
P40 Lite +43%
1809
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M32
н/д
P40 Lite
231880
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32
н/д
P40 Lite
327303

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M32
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M32
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M32
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy M32, а если производительность и коммуникации – то Huawei P40 Lite.

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