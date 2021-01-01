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Samsung Galaxy M32 против Oppo Realme GT 5G

Самсунг Галакси М32
VS
Оппо Реалми GT 5G
Samsung Galaxy M32
Oppo Realme GT 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (785 против 648 нит)
Причины выбрать Oppo Realme GT 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Realme GT 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 85.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M32 +21%
785 нит
Realme GT 5G
648 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 158.5 мм
Ширина 74 мм 73.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32
83.9%
Realme GT 5G +2%
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Оппо Реалми GT 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 660
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
355
Realme GT 5G +221%
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1267
Realme GT 5G +176%
3495
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32
н/д
Realme GT 5G
738862
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 45.5 ГБ 18.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 0:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M32
н/д
Realme GT 5G
13:40 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M32
н/д
Realme GT 5G
16:20 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M32
н/д
Realme GT 5G
24:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Oppo Realme GT 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32
н/д
Realme GT 5G
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT 5G более удачной покупкой.

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