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Samsung Galaxy M32 против A14 5G

55 из 100
Samsung Galaxy M32
VS
59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy M32
Samsung Galaxy A14 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (725 против 523 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 530 и 356 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Galaxy A14 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 80.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.1% -
ШИМ (PWM) 362 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M32 +39%
725 нит
Galaxy A14 5G
523 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 167.7 мм
Ширина 74 мм 78 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 180 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32 +4%
83.9%
Galaxy A14 5G
80.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy M32 и Samsung Galaxy A14 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
356
Galaxy A14 5G +49%
530
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1294
Galaxy A14 5G +34%
1729
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M32
220311
Galaxy A14 5G +58%
348902
CPU 64088 99293
GPU 56294 82933
Memory 30751 77937
UX 67752 88634
Total score 220311 348902
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M32
674
Galaxy A14 5G +77%
1194
Пиковая температура корпуса 45.4 °C 37.5 °C
Stability 97% 99%
Graphics test 4 FPS 7 FPS
Graphics score 674 1194
Web score 5113 6332
Video editing 5277 5427
Photo editing 10153 13541
Data manipulation 5815 7218
Writing score 6752 8967
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 25 ГБ 18.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:26 ч.
Просмотр видео - 13:58 ч.
Игры - 06:53 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Galaxy M32
н/д
Galaxy A14 5G
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Samsung Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32
79.7 дБ
Galaxy A14 5G +13%
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A14 5G. У него лучшие производительность, игры, коммуникации и звук.

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