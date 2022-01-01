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Samsung Galaxy M32 против A23 5G

Самсунг Галакси М32
VS
Самсунг Галакси А23 5G
Samsung Galaxy M32
Samsung Galaxy A23 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • На 68% выше максимальная яркость экрана (716 против 425 нит)
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 671 и 353 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Galaxy A23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 82.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 362 Гц -
Время отклика 9 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1442:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M32 +68%
716 нит
Galaxy A23 5G
425 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 165.4 мм
Ширина 74 мм 76.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Персиковый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32 +2%
83.9%
Galaxy A23 5G
82.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Самсунг Галакси А23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
353
Galaxy A23 5G +90%
671
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1286
Galaxy A23 5G +56%
2005
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M32
236960
Galaxy A23 5G +27%
300287
CPU 67118 93053
GPU 56982 70312
Memory 42689 54302
UX 71218 95521
Total score 236960 300287
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M32
677
Galaxy A23 5G +78%
1205
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS 7 FPS
Graphics score 677 1205
PCMark 3.0 score 6139 10157
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 25 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Samsung Galaxy A23 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32
79.7 дБ
Galaxy A23 5G +8%
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 1.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.

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