Samsung Galaxy M32 против A34 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
- Весит на 19 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 40% выше максимальная яркость экрана (1001 против 714 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1080
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Производительность
Быстродействие приложений и системы
25
Игры
Возможности в 3D-гейминге
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.1%
|100%
|ШИМ (PWM)
|362 Гц
|253 Гц
|Время отклика
|9 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|161.3 мм
|Ширина
|74 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|180 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~686 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
353
Galaxy A34 5G +119%
774
Geekbench 5 (многоядерный)
1279
Galaxy A34 5G +81%
2311
|CPU
|64088
|129705
|GPU
|56294
|137609
|Memory
|30751
|83375
|UX
|67752
|125604
|Total score
|218881
|475035
|Пиковая температура корпуса
|45.4 °C
|37.5 °C
|Stability
|97%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|676
|2303
|Web score
|5137
|9532
|Video editing
|5373
|7448
|Photo editing
|10162
|18557
|Data manipulation
|5835
|11030
|Writing score
|6673
|14777
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|25 ГБ
|38 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да (49% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:55 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:44 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:53 ч.
|Игры
|-
|06:28 ч.
|Режим ожидания
|-
|133 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.57 Вт/кг
|1.49 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.
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