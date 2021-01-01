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Samsung Galaxy M32 против Galaxy A42

Самсунг Галакси М32
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Samsung Galaxy M32
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Samsung Galaxy M32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M32
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 55% выше плотность пикселей (411 vs 266 PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (787 против 563 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 350 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M32
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.7%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 9.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M32 +40%
787 нит
Galaxy A42
563 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 164.4 мм
Ширина 74 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.6 мм
Вес 180 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M32
83.9%
Galaxy A42
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М32 и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M32
350
Galaxy A42 +82%
638
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M32
1279
Galaxy A42 +49%
1906
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M32
н/д
Galaxy A42
320201
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 45.5 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M32
н/д
Galaxy A42
19:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M32
н/д
Galaxy A42
24:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M32
н/д
Galaxy A42
41:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M32 vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M32
н/д
Galaxy A42
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A42, а если дисплей и корпус – то Samsung Galaxy M32.

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