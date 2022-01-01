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Samsung Galaxy M33 5G против Oppo Realme 9 Pro

Самсунг Галакси М33
VS
Оппо Реалми 9 Про
Samsung Galaxy M33 5G
Oppo Realme 9 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M33 5G с экраном 6.6" и чипом Exynos 1280, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M33 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (565 против 525 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M33 5G
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 430 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 97.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 23 мс 30 мс
Контрастность 1090:1 1230:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M33 5G
525 нит
Realme 9 Pro +8%
565 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 164.3 мм
Ширина 76.9 мм 75.6 мм
Толщина 9.4 мм 8.5 мм
Вес 198 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Коричневый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M33 5G
82.5%
Realme 9 Pro +2%
84.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М33 и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M33 5G
1817
Realme 9 Pro +10%
2001
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M33 5G +3%
406403
Realme 9 Pro
395437
CPU 116214 123927
GPU 116279 100110
Memory 75097 59142
UX 100757 113377
Total score 406403 395437
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M33 5G +84%
2233
Realme 9 Pro
1211
Stability 91% 99%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Graphics score 2233 1211
PCMark 3.0 score 11212 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:47 ч.
Просмотр видео - 17:25 ч.
Игры - 07:46 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Galaxy M33 5G
н/д
Realme 9 Pro
40:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M33 5G vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M33 5G +1%
85.1 дБ
Realme 9 Pro
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy M33 5G.

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