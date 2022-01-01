Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M33 с экраном 6.6" и чипом Exynos 1200, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.