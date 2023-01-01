Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M33 5G с экраном 6.6" и чипом Exynos 1280, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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