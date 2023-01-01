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Samsung Galaxy M33 5G против A34 5G

62 из 100
Samsung Galaxy M33 5G
VS
69 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy M33 5G
Samsung Galaxy A34 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy M33 5G с экраном 6.6" и чипом Exynos 1280, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M33 5G
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 91% выше максимальная яркость экрана (1001 против 524 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M33 5G
vs
Galaxy A34 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 390 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 430 нит 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 84.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 253 Гц
Время отклика 23 мс 1 мс
Контрастность 1090:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M33 5G
524 нит
Galaxy A34 5G +91%
1001 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 161.3 мм
Ширина 76.9 мм 78.1 мм
Толщина 9.4 мм 8.2 мм
Вес 198 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M33 5G
82.5%
Galaxy A34 5G +3%
84.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy M33 5G и Samsung Galaxy A34 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 1000 МГц 800 МГц
FLOPS ~487 Гфлопс ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M33 5G
1820
Galaxy A34 5G +27%
2311
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M33 5G
404957
Galaxy A34 5G +17%
475035
CPU 121943 129705
GPU 113634 137609
Memory 69031 83375
UX 103890 125604
Total score 404957 475035
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 44.8 °C 37.5 °C
Stability 91% 99%
Graphics test 13 FPS 13 FPS
Graphics score 2233 2303
PCMark 3.0
Galaxy M33 5G
11154
Galaxy A34 5G +4%
11581
Web score 8498 9532
Video editing 7426 7448
Photo editing 20814 18557
Data manipulation 8651 11030
Writing score 14764 14777
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 One UI 5.1
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 38 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (49% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:44 ч.
Просмотр видео - 17:53 ч.
Игры - 06:28 ч.
Режим ожидания - 133 ч.
Общая автономность
Galaxy M33 5G
н/д
Galaxy A34 5G
40:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M33 5G vs Samsung Galaxy A34 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M33 5G
85.1 дБ
Galaxy A34 5G +6%
90.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.

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