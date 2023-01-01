Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2023 года Samsung Galaxy M34 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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