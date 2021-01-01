Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июня 2019 года Samsung Galaxy M40 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Huawei Honor View 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.