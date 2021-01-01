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Samsung Galaxy M40 против Galaxy A50s

Самсунг Галакси М40
VS
Самсунг Галакси А50с
Samsung Galaxy M40
Samsung Galaxy A50s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июня 2019 года Samsung Galaxy M40 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50s, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M40
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 486 и 348 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A50s
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M40
vs
Galaxy A50s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.42%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy M40
н/д
Galaxy A50s
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 155.3 мм 158.5 мм
Ширина 73.9 мм 74.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M40
84.9%
Galaxy A50s +1%
85.42%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М40 и Самсунг Галакси А50с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G72 MP3
Частота GPU 700-750 МГц 850 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M40 +40%
486
Galaxy A50s
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M40
1000
Galaxy A50s +29%
1286
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M40 +23%
175109
Galaxy A50s
142179
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M40 +27%
224819
Galaxy A50s
176675
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M40 vs Samsung Galaxy A50s
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 6500 x 4920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A50s, а если производительность и программное обеспечение – то Samsung Galaxy M40.

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